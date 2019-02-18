В Липецке три человека погибли при пожаре в частном доме

Обстоятельства пожара теперь будут выяснять сотрудники правоохранительных органов.

В Липецке три человека погибли в результате пожара в частном доме. Об этом сообщает Следственное управление СК РФ по региону.

— Рано утром 18 февраля 2019 года при тушении пожара в частном доме по улице 9-го Января в городе Липецке обнаружены тела 59-летнего хозяина дома, его 56-летней супруги, их гостьи, — говорится в сообщении.

При осмотре тел не было выявлено признаков насильственной смерти. По предварительным данным, они скончались от отравления угарным газом.