В Липецке три человека погибли при пожаре в частном доме

Читайте также

В Липецке три человека погибли при пожаре в частном доме

427

Фото: © ГУ МЧС по Липецкой области

Обстоятельства пожара теперь будут выяснять сотрудники правоохранительных органов.

В Липецке три человека погибли в результате пожара в частном доме. Об этом сообщает Следственное управление СК РФ по региону.

— Рано утром 18 февраля 2019 года при тушении пожара в частном доме по улице 9-го Января в городе Липецке обнаружены тела 59-летнего хозяина дома, его 56-летней супруги, их гостьи, — говорится в сообщении.

При осмотре тел не было выявлено признаков насильственной смерти. По предварительным данным, они скончались от отравления угарным газом.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×