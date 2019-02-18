Глава Минздрава Украины разрешила ходить в школу детям с кашлем и температурой

Исключения составляют лишь случаи инфекционных заболеваний, наличие температуры более 38 градусов и если ребёнок выглядит больным.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун в своём фейсбуке заявила, что детей с температурой и кашлем можно отпускать в школу и детский сад.

Такой вывод глава ведомства сделала на основании рекомендаций Американской академии педиатрии, которые не считают насморк или кашель после перенесённой болезни препятствием для похода в школу.

При этом посещать занятия ребёнок с температурой может в том случае, если его осмотрел доктор и позволил пойти в школу. И температура тела несовершеннолетнего должна быть ниже 38 градусов.

— Исключения составляют периоды эпидемии гриппа. В такое время кашель, насморк или больное горло — веская причина оставить ребёнка дома, — заявила Супрун.

Также она рекомендовала оставлять дома тех детей, у которых наблюдается острая фаза инфекционного заболевания, температура более 38 градусов, а внешний вид говорит о том, что ребёнок болен.

Родителям же Супрун посоветовала проконсультироваться с врачом, если не уверены до конца в состоянии ребёнка.