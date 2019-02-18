Эксперты оценили перспективы отмены Японией виз для граждан РФ

Россиянам, предположительно, будет разрешён въезд без визы на срок до 90 дней при условии предварительной регистрации в консульских учреждениях.

Согласно японским СМИ, правительство страны намерено изменить визовый режим для граждан РФ. Об этом говорится на сайте Ассоциации туроператоров.

Предположительно, россиянам разрешат въезд в Японию без визы на срок до 90 дней при условии, если предварительно будет сделана регистрация данных загранпаспорта в консульских учреждениях.

— Факт отмены виз всегда положительно влияет на развитие и продвижение направления. Прежде всего психологически, во-вторых, финансово, — сказала директор департамента продвижения и рекламы одного из крупных туроператоров Иветта Вердиян.

По её мнению, с учётом среднего чека тура в Японию отмена виз имеет смысл для россиян, тем более в преддверии Олимпийских игр. При этом эксперты не стремятся переоценить последствия возможного решения о безвизе, так как спрос на Японию в России отлично растёт и при нынешних условиях.

Как отмечается, по данным Национальной туристической организации Японии, за 2018 год страну посетило 94,8 тысячи граждан РФ, что увеличило показатель посещаемости на 22,7%. Тем самым Россия заняла первое место по темпу увеличения турпотока среди всех неазиатских рынков.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия приветствует инициативу отмены визового режима с Японией.