Песков: Подготовка к посланию Федеральному собранию перешла в завершающую стадию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подготовка главы государства Владимира Путина к Посланию Федеральному собранию перешла в завершающую стадию.
— Путин готовится к Посланию. Подготовка перешла в завершающую стадию, — отметил представитель Кремля.
По словам пресс-секретаря российского лидера, сегодня пройдёт публичная встреча Путина с главой "Ростелекома", поскольку эта компания играет значительную роль в реализации целого ряда нацпроектов.
— Потом внутренние встречи, главным образом сконцентрированные на работе над Посланием президента Федеральному собранию, которое состоится в полдень 20 февраля, — резюмировал Песков.
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