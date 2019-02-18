Песков: Подготовка к посланию Федеральному собранию перешла в завершающую стадию

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Песков: Подготовка к посланию Федеральному собранию перешла в завершающую стадию

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Президент России Владимир Путин. Фото: © РИА Новости / Валерий Мельников

Сегодня состоится встреча Владимира Путина с главой "Ростелекома", играющего роль в реализации ряда нацпроектов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подготовка главы государства Владимира Путина к Посланию Федеральному собранию перешла в завершающую стадию.

— Путин готовится к Посланию. Подготовка перешла в завершающую стадию, — отметил представитель Кремля.

По словам пресс-секретаря российского лидера, сегодня пройдёт публичная встреча Путина с главой "Ростелекома", поскольку эта компания играет значительную роль в реализации целого ряда нацпроектов.

— Потом внутренние встречи, главным образом сконцентрированные на работе над Посланием президента Федеральному собранию, которое состоится в полдень 20 февраля, — резюмировал Песков.

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