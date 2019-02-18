Лукашенко заявил об улучшении отношений между Белоруссией и ЕС

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Лукашенко заявил об улучшении отношений между Белоруссией и ЕС

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Александр Лукашенко. Фото: © РИА Новости/Михаил Климентьев

Глава Союзного государства отметил, что этому способствует реализация совместных проектов.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с европейским комиссаром по бюджету и кадровым ресурсам Гюнтером Эттингером заявил, что отношения между Минском и ЕС продвинулись вперёд.

— Последнее время свидетельствует о том, что мы значительно продвинулись в наших отношениях — Белоруссии с ЕС, — заявил Лукашенко.

При этом белорусский лидер отметил, что между сторонами остаются некоторые проблемы, которые, впрочем, могут быть разрешены.

По мнению Лукашенко, улучшению отношения способствует реализация совместных проектов, ЕС в последнее время значительно увеличил их финансирование. В то же время он сказал, что Белоруссия всегда выбирает аккуратную политику в отношении своих соседей, которые даны "от Господа".

— Мы будем надёжным партнёром для ЕС... Хотим, чтобы подобные чувства были взаимными, — добавил Лукашенко.

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