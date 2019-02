Песков назвал грубым давлением на СМИ блокировку страниц проектов RT в Facebook

При этом представитель Кремля призвал не забегать вперёд и дождаться от администрации социальной сети объяснений.

Кремль считает грубым и беспрецедентным давлением на российские СМИ блокировку страницы одного из проектов телеканала RT в социальной сети "Фейсбук". Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Первое — то, что это давление на российские СМИ, причём беспрецедентное, грубое. Второе — также ни для кого не секрет, что многие крупные компании, которые предоставляют сервисы в области соцсетей, других цифровых форматов, они также привлекаются властями недружественных стран в качестве инструмента давления на Россию, — сказал представитель Кремля.

При этом пресс-секретарь российского лидера призвал не забегать вперёд и получить объяснения.

— Считаю, что RT должен взять объяснения. Неоднократно удавалось отстоять свои права, и, надеюсь, удастся, — резюмировал Песков.

Ранее стало известно, что администрация социальной сети "Фейсбук" заблокировала страницу проекта In the Now, который делает ведущая RT Анисса Науэй, а также связанные с ним страницы: Soapbox, Waste-Ed и Backthen.