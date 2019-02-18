Мосгорсуд оставил под арестом похитителя картины Куинджи

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Мосгорсуд оставил под арестом похитителя картины Куинджи

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Фото © Агентство городских новостей "Москва"/Сергей Ведяшкин

Ближайшие два месяца подозреваемый проведёт в СИЗО, несмотря на раскаяние и чистосердечное признание.

Денис Чуприков, который был задержан за кражу картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галереи, не смог обжаловать приговор. Мосгорсуд оставил меру пресечения для него без изменений, ближайшие два месяца похититель проведёт в СИЗО.

Ранее Лайф сообщал, что на сегодняшнем заседании Чуприков признал вину. По словам задержанного, таким необычным способом он хотел привлечь к себе внимание.

Напомним, что дерзкое преступление произошло 27 января, картину украли прямо на глазах у посетителей. После инцидента все полотна в экспозиции Третьяковки оснастили специальными датчиками.

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