Песков назвал США самой непредсказуемой страной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью турецкой газете Hurriyet заявил, что США находятся в глубоком кризисе и ныне являются самой непредсказуемой страной мира.

Отвечая на вопрос, действительно ли США собираются выводить войска из Сирии, он подчеркнул, что сейчас Штаты стали "самой непредсказуемой страной".

— США находятся в глубоком кризисе, мы понимаем трудности, через которые они проходят, но мы также с нетерпением ждём, — заявил Песков.

Напомним, в конце 2018 года президент США Дональд Трамп сообщил о начале вывода американских войск из Сирии. При этом он публично оговорился, что никогда не обещал, что это произойдёт быстро. Сейчас в Сирии остаётся две тысячи американских военнослужащих. По словам Трампа, они будут перемещены на базу в Ираке.