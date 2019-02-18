Песков напомнил, что Майкла Калви нельзя называть виновным до решения суда

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков напомнил о том, что арестованного по подозрению в мошенничестве основателя фонда Baring Vostok американца Майкла Калви нельзя считать виновным по какому-то из обвинений до решения суда.

— Мы знаем, что к Майклу Калви появились вопросы у правоохранителей, суд принял решение о его задержании. Мы можем констатировать, что в настоящий момент его нельзя считать виновным по какому-либо обвинению, так как суда не было и он может быть признан виновным только по решению суда, — сказал Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что такой судебный процесс может произойти в любой стране и в отношении любого предпринимателя. Он добавил, что в Кремле наблюдают за ситуацией.

Напомним, в пятницу основателя и управляющего партнёра Baring Vostok Майкла Калви и ещё пять человек задержали по подозрению в мошенничестве. По информации следствия, они подозреваются в хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный". Суд арестовал основателя Baring Vostok в субботу, 16 февраля.