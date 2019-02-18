В Москве оттепель и мокрый снег сменят мороз и солнце

Синоптики отмечают, что сильный ветер продержится в столичном регионе всю неделю.

Погоду в понедельник и вторник в Москве будет определять гребень антициклона, из-за него в ночь на вторник температура понизится до –10... –12 градусов и по области до –15 градусов.

Мороз и солнце в Москве в среду, 20 февраля, сменятся оттепелью и мокрым снегом. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на центр погоды "Фобос".

— Погода будет по-прежнему облачная, с прояснениями, без осадков. Постепенно температура повысится, и во вторник мы ожидаем уже около 0 в Москве, а по области — от –3 до +2, — говорится в сообщении.

В ночь на среду с запада подойдёт тёплый атмосферный фронт и характер погоды ухудшится. Температура повысится до положительных значений. Погода будет облачной, с осадками в виде мокрого снега и, возможно, дождя.

Как ранее писал Лайф, сегодня температура в Москве опустится до –2...–4 градусов, в Подмосковье будет –1...–6 градусов по Цельсию.