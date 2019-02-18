Песков: В Кремле знают Калви как последовательного и крупного инвестора в РФ

Основателя Baring Vostok Майкла Калви в Кремле знают как последовательного и крупного инвестора в РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Мы знаем его как очень последовательного и крупного инвестора в нашу экономику, и, по крайней мере то, что он рассказывал на различных форумах, в том числе международных, он всегда отстаивал тезисы об инвестиционной привлекательности, — сказал Песков.

Основателя и управляющего партнёра Baring Vostok Майкла Калви и ещё пятерых человек задержали в пятницу по подозрению в мошенничестве. По информации следствия, они подозреваются в хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный". Суд арестовал Калви в субботу, 16 февраля.

Песков также ранее сообщил, что Майкла Калви нельзя считать виновным по какому-то из обвинений до решения суда.