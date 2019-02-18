Песков рассказал, что мог работать в турецкой газете

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью турецкой газете Hurriyet заявил, что мог продолжить работу в другом турецком издании.

Речь, по его словам, идёт о московском офисе газеты Milliyet, где работал один из его друзей.

Песков также признался, что никогда не изучал журналистику и она остаётся для него "терра инкогнита". В то же время он продолжает читать различные турецкие газеты для поддержания языковой практики.