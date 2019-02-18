Пескову не известно об обращениях родственников погибших в Сирии добровольцев

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Пескову не известно об обращениях родственников погибших в Сирии добровольцев

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Дмитрий Песков. Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль не получал обращений от родственников погибших в Сирии добровольцев, которых в ряде средств массовой информации называли бойцами частной военной компании (ЧВК) "Вагнер", об оказании им социальной помощи.

Мне не известно о каких-либо обращениях в адрес президента на сей счёт, я их не видел, поэтому я не могу ничего вам сказать

Дмитрий Песков

Что касается темы выплат родным погибших в Сирии добровольцев в целом, Песков сообщил, что это не тема президентской администрации.

Ранее Песков говорил, что, согласно российскому законодательству, ЧВК в РФ не существует, речь в этом контексте может идти лишь о частных охранных предприятиях.

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