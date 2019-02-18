Песков заявил, что Путин неоднократно встречался с основателем Baring Vostok

Президент России Владимир Путин неоднократно встречался с основателем Baring Vostok Майклом Калви. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, в связи с тем что Калви по мере становления вообще российского рынка находился здесь, он активно участвовал во встречах с инвесторами, предпринимателями, принимал участие в экономических форумах.

Основателя и управляющего партнёра Baring Vostok Майкла Калви и ещё пятерых человек задержали в пятницу по подозрению в мошенничестве. По информации следствия, они подозреваются в хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный". Суд арестовал Калви в субботу, 16 февраля.

Как заявил ранее Песков, Кремль знает Калви как последовательного и крупного инвестора, и, по словам пресс-секретаря президента, основателя Baring Vostok нельзя считать виновным по какому-то из обвинений до решения суда.