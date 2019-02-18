Кремлю неизвестно о заморозке счетов PDVSA в "Газпромбанке"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не обладает информацией о заморозке счетов Венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA в "Газпромбанке".

Ранее в СМИ появилась информация, что российский банк заморозил счета PDVSA из-за американских санкций в её сторону. В самой компании опровергли данную информацию.

— Мы ознакомились с этими сообщениями. Нам ничего об этом неизвестно, — заявил Песков.