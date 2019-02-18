Песков: Путин ни с кем не обсуждал дело основателя Baring Vostok Майкла Калви

Представитель Кремля напомнил, что ситуация не имеет ничего общего с повесткой дня главы государства.

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что российский лидер не обсуждал с кем-либо дело основателя Baring Vostok Майкла Калви, арестованного в эту субботу.

— Нет, [не обсуждал]. <...> Эта ситуация не имеет и не может иметь ничего общего с повесткой дня главы государства, — выразил уверенность представитель Кремля.

Ранее Песков подтвердил, что ранее Путин неоднократно встречался с основателем Baring Vostok Майклом Калви "по мере становления российского рынка". Также он отметил, что Калви нельзя считать виновным по какому-то из обвинений до решения суда.

Основателя и управляющего партнёра Baring Vostok Майкла Калви задержали в пятницу по подозрению в мошенничестве. По данным следствия, он и ещё пятеро человек подозреваются в хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный". Суд арестовал Калви в субботу, 16 февраля.