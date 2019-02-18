Сломаны рёбра и рука. Житель Приамурья жестоко избил своего пасынка

Житель города Белогорска в Амурской области задержан по подозрению в избиении годовалого ребёнка. Об этом сообщили в Следственном управлении СК по региону.
По данным следователей, родившийся в 2017 году мальчик поступил в больницу с многочисленными травмами.
— В ходе расследования было установлено, что к совершению преступления может быть причастен отчим мальчика. Он дал признательные показания, — рассказали следователи.
По решению суда мужчина заключён под стражу. Ранее он был судим за побои, грабёж и вымогательство. 18-летний сожитель матери пострадавшего ребёнка объяснил свои действия тем, что ребёнок капризничал.
В настоящее время малыш находится в реанимации, пишет "Амур. Инфо". Согласно изданию, у ребёнка, находящегося в коме, перелом основания черепа, рёбер, руки, а также на теле многочисленные ссадины.
Ранее Лайф рассказывал о том, что житель Алтая жестоко избил свою возлюбленную за плохо поглаженную рубашку.
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