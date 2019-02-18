Стали известны имена финалистов конкурса "Лидеры России" от ЦФО

Из-за большого количества участников полуфиналы проходили в два этапа, по итогам одного из которых в финал вышли 33 человека.

В финал конкурса управленцев "Лидеры России" вышли 33 участника из Центрального федерального округа (ЦФО). Их имена приводятся на официальном сайте организации "Россия — страна возможностей".

— Из числа участников первого полуфинала Центрального федерального округа приглашения в финал получили 33 конкурсанта из девяти регионов. Практически половина из них представляют Москву — 16 участников, — говорится в сообщении.

В финал попали конкурсанты из Белгородской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Рязанской, Курской и Брянской области — по одному человеку от каждой. Ещё 10 финалистов представляют Подмосковье.

Из-за большого числа участников в ЦФО проводится два полуфинала. Второй пройдёт с 18 по 21 февраля. Из тех, кто набрал высокие баллы, но не прошёл в финал, будет составлен список ожидания: в том случае, если финалист не выполнит задание "Сердце лидера" (разработка социального проекта), он будет дисквалифицирован, а его место займёт претендент из листа ожидания, выполнивший задание. Финал конкурса пройдёт с 13 по 17 марта в Сочи.

Конкурс "Лидеры России" является флагманским проектом АНО "Россия — страна возможностей". На сегодняшний день это самый масштабный и амбициозный конкурс для управленцев нового поколения, не имеющий аналогов в мире.