Netflix купил песню Oxxxymiron для собственного сериала

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Netflix купил песню Oxxxymiron для собственного сериала

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Фото: © AP Photo/Pavel Golovkin

Услышать трек российского рэпера можно будет в новом эпизоде шоу "Берлинская резидентура".

Популярный рэпер Oxxxymiron рассказал о том, что онлайн-кинотеатр Netflix купил его песню "Детектор лжи". Услышать композицию можно будет в новой серии "Берлинской резидентуры". Об этом рэпер рассказал в Instagram.

Созданием сериала занимается американский телевизионный канал Epix. Дистрибуцией проекта в Германии — Netflix.

В настоящий момент вышло три сезона "Берлинской резидентуры". Пока не известно, будет ли у шоу продолжение. Дело в том, что средняя оценка сериала составляет 4,8 балла.

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