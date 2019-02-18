"Хорошо понимают друг друга". Песков рассказал об отношениях Путина и Эрдогана

Отношения между президентом России Владимиром Путиным и его турецким коллегой Реджепом Эрдоганом можно назвать хорошими. Об этом в интервью газете Hurriyet заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

— Они очень хорошо понимают друг друга, — заявил Песков, добавив, что Эрдоган относится к тем лидерам, которым доверяет Путин.

Отметим, что последняя встреча лидеров двух государств состоялась в Сочи на прошлой неделе. До этого они встречались в конце января в Москве. Стоит подчеркнуть, что в последнее время наблюдается улучшение отношений России и Турции.