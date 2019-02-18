"Была закладка". Басурин опроверг версию об атаке беспилотников ВСУ на Донецк

В результате взрывов повреждения получили крыша газораспределительной станции и подъезд по улице Кобозева, дом 70.

Замначальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин опроверг информацию об атаке на центр Донецка беспилотников украинских силовиков. По его словам, целью взрывов могла быть попытка напугать сотрудников миссии ОБСЕ.

— Никаких сбросов с беспилотных летательных аппаратов не было, это была закладка, — сказал он.

По словам Басурина, в результате взрывов повреждения получили крыша газораспределительной станции и подъезд по улице Кобозева, дом 70.

— Цели две: напугать миссию ОБСЕ и реализовать тот план по вводу вооружённой миссии ОБСЕ сюда при помощи США. И второе. Обострение за последние дни, в котором пострадали 24 жилых дома и ранено три гражданских... При помощи этого Украина хочет показать, что не она агрессор, а на неё нападают, — сказал замначальника НМ ДНР.

В Министерстве внутренних дел Донецкой Народной Республики ранее сообщили о трёх взрывах в центре Донецка. Два из них прогремели рядом с гостиницей, где живут представители миссии ОБСЕ. Пострадавших в результате взрывов нет.