Могерини заявила, что санкции Евросоюза против России не останутся навсегда

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Могерини заявила, что санкции Евросоюза против России не останутся навсегда

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Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини. Фото: © РИА Новости/Сергей Пятаков

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что санкции Евросоюза против РФ не должны оставаться навсегда, однако время для их отмены ещё не пришло.

Санкции не должны оставаться навсегда, когда-то они будут сняты, но сейчас условия для этого не сложились. Мы пока не видим позитивного развития ситуации, поэтому Евросоюз сохраняет единство в отношении продления санкций

Федерика Могерини

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила о необходимости согласовывать введение новых антироссийских санкций, в том числе в связи с керченским инцидентом.

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