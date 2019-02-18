Могерини заявила, что санкции Евросоюза против России не останутся навсегда

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что санкции Евросоюза против РФ не должны оставаться навсегда, однако время для их отмены ещё не пришло.
Санкции не должны оставаться навсегда, когда-то они будут сняты, но сейчас условия для этого не сложились. Мы пока не видим позитивного развития ситуации, поэтому Евросоюз сохраняет единство в отношении продления санкций
Федерика Могерини
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила о необходимости согласовывать введение новых антироссийских санкций, в том числе в связи с керченским инцидентом.
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