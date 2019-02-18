В ГСС опровергли сообщения о возврате ирландской авиакомпанией SSJ-100

В настоящее время CityJet пересматривает свою бизнес-модель и ведёт переговоры о сотрудничестве с российской компанией.

Сообщения о возврате ирландской авиакомпанией CityJet взятых в аренду самолётов Sukhoi Superjet 100 не соответствует действительности. Об этом сообщили в пресс-службе производителя "Гражданские самолёты Сухого".

— Информация о состоявшемся возврате авиакомпанией CityJet самолётов SSJ-100 их собственнику не соответствует действительности. В настоящее время авиакомпания CityJet пересматривает свою бизнес-модель, — говорится в сообщении.

Как отмечается, в связи с этим пересмотром ГСС и CityJet активно взаимодействуют в решении вопроса по SSJ-100.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что ирландская авиакомпания CityJet, единственная в Европе использовавшая российские самолёты Sukhoi Superjet 100, отказалась от них.