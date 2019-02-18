В Чувашии две овчарки загрызли пенсионерку

В общей сложности две собаки, оставшиеся без присмотра, напали на троих человек.

В Чувашии возбуждено уголовное дело по факту гибели 76-летней женщины, на которую напали собаки. Об этом сообщили в Следственном управлении СК РФ по республике.

Инцидент произошёл в воскресенье, 17 февраля, в деревне Первые Вурманкасы. Две овчарки — кавказская и среднеазиатская — остались без присмотра и напали на троих местных жителей. Одна женщина скончалась на месте происшествия, двое получили травмы различной степени тяжести.

— По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), — говорится в сообщении.

В настоящее время следователи проводят проверку по данному факту.