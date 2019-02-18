В России утвердили профстандарт вожатого в детском лагере

Минтруда и Минпросвещения РФ разработали профессиональный стандарт вожатого, который уже утверждён. Об этом сообщил статс-секретарь, замминистра просвещения России Павел Зенькович в ходе заседания президиума Совета законодателей по теме "Обеспечение безопасности детей в период летней оздоровительной кампании".

Не без гордости могу сказать, что мы плотно работали с Минтрудом, и Минтруд в январе 2019 года утвердил своим приказом стандарт вожатого Павел Зенькович

— Вопрос вожатых очень актуальный и очень важный для нас, — подчеркнул замминистра.

Он рассказал, что ещё в 2017 году был запущен образовательный модуль для студентов педвузов для подготовки вожатых, и сейчас этот модуль применяют более сотни вузов.

При этом почти половина вожатых по итогам последних двух лет — студенты-педагоги, многие из которых окончили этот модуль.