МИД Украины призвал ЕС остановить "маниакальную" Россию

Глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин призвал страны Европейского союза к "жёсткому" ответу России. По мнению министра, в Европе "все прекрасно знают", что Москва "ни перед чем не остановится", следуя своим экономическим и политическим интересам.

— Если [Россия] не остановится сама, то её надо остановить, — заявил Климкин на своей странице в "Фейсбуке", подчеркнув, что Москва якобы "маниакально пытается обескровить Приазовье".

Дипломат также сказал о необходимости ввести очередные санкции в отношении РФ и предложил странам Евросоюза представить, чем обернётся для них строительство газопровода "Северный поток — 2".

Ранее депутаты Верховной рады Украины обратились к Евросоюзу с открытым письмом, в котором призвали помешать строительству газопровода "Северный поток — 2".