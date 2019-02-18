Блюдо для богатых. Борщ на Украине подорожал на 70% за год

Ингредиенты для главного блюда украинской кухни прибавили в цене от 6% до 200%. Больше всего взлетели цены на лук, картофель, свёклу и морковь.

Глава украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко сообщил, что "борщевая" инфляция в Незалежной оказалась в семь раз выше официальной. Такими неутешительными выводами он поделился в своём фейсбуке. Так, по подсчётам экспертов, ингредиенты для мясного борща подорожали на 16%, а для вегетарианского — аж на 70%.

Расчёты проводились по классическому рецепту, куда вошли 600 граммов свинины, полкило картофеля, полкило свеклы, 300 граммов капусты, по 200 граммов моркови и лука, 200 граммов сметаны, лавровый лист, соль, перец , головка чеснока, и все это на три литра воды. Постный борщ состоял из тех же ингредиентов, но без мяса и сметаны.

Больше всего на Украине за год подорожали овощи. Так, картофель прибавил к стоимости 47%, свекла — 77%, морковь — 78%, капуста подорожала более чем в два раза, а лук — свыше чем в три. По сравнению с овощами, свинина прибавила к ценнику "скромные" 6%, а сметана подорожала на 13%.

А ранее нацбанк Украины назвал сроки очередного повышения цен на газ для населения. По прогнозам ведомства, в 2019 году цены и тарифы, регулируемые административно, вырастут на 13,6%.