В России могут ввести единый реестр всех транспортных средств

Создание базы данных обеспечит госучёт и информационное взаимодействие при предоставлении госуслуг.

В России может появиться единый государственный реестр всех транспортных средств. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

— МВД России разработан проект постановления <...> "О государственном реестре транспортных средств", которым предусмотрено формирование и ведение реестра, — сказала Волк.

По её словам, создание базы данных обеспечит госучёт и информационное взаимодействие при предоставлении госуслуг, а также при исполнении функций в электронном виде.

Волк рассказала, что вступление в силу разработанного проекта начнётся с 4 августа 2019 года.

Ранее Лайф рассказывал о том, что в России могут исчезнуть автомобили дешевле 1 млн рублей.