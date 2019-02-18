Следят за бюджетом. Россиянки "за 40" лучше мужчин разбираются в финансах

Вызвано это большей ответственностью представительниц прекрасного пола за семейными сбережениями.

В России женщины в возрасте старше 40 лет обладают большим объёмом финансовых знаний, нежели мужчины. Об этом ТАСС рассказал глава департамента международных финансовых отношений Минфина РФ Андрей Бокарев.

Такой вывод удалось сделать после проведённого исследования финансовой грамотности населения. Его участниками стали жители 85 российских регионов. Бокарев отметил, что ни одна страна мира не проводила настолько глубокого исследования. Некоторые результаты, по словам главы департамента, получились достаточно неожиданными.

— Например, мы не ожидали, что, начиная с 40 лет и старше, наблюдается достаточно большой разрыв в уровне финансовой грамотности между женщинами и мужчинами, причём в пользу женщин, — отметил Бокарев.

Любопытно, но до 40 лет разница оказалось минимальной, однако после этой отметки происходит разрыв. По мнению собеседника агентства, причиной тому является больший уровень ответственности за семейный бюджет, отчего женщины продолжают наращивать свой уровень финансовой грамотности.