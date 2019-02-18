Проспорил. Школьник ударил полицейского в центре Москвы

Подросток попытался скрыться с места преступления, однако его задержали коллеги сотрудника правоохранительных органов.

На Манежной площади в Москве школьник ударил в спину сотрудника полиции из-за того, что проиграл спор своим друзьям. Об этом ТАСС рассказал источник в правоохранительных органах.

Командир одной из рот 2-го Оперативного полка ГУ МВД России по Москве выполнял свои служебные обязанности на Манежной площади. В какой-то момент он почувствовал сильный удар в спину.

— Обернувшись, сотрудник полиции увидел своего обидчика, который пытался скрыться, но его задержали коллеги полицейского, — заявили в МВД.

Вскоре были задержаны ещё двое подростков. Все они оказались учащимися одной из столичных школ. Поводом для такого поступка стали условия спора, в котором один из школьников проиграл.

Сейчас на родителей всех трёх подростков составлены протоколы об административном правонарушении. Также ГСУ СКР по Москве начало доследственную проверку.