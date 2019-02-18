Двое из шести фигурантов дела Baring Vostok обжаловали арест

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Двое из шести фигурантов дела Baring Vostok обжаловали арест

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Максим Владимиров и Алексей Кордичев. Коллаж: © L!FE. Фото: © РИА "Новости" / Рамиль Ситдиков

Двое из шести фигурантов дела о хищении 2,5 миллиарда рублей у банка "Восточный" обжаловали арест. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря Басманного суда Москвы Юнону Царёву.

Речь идёт об экс-главе банка "Восточный" Алексее Кордичеве и гендиректоре "Первого коллекторского бюро" Максиме Владимирове.

Основателя и управляющего партнёра Baring Vostok Майкла Калви задержали в пятницу по подозрению в мошенничестве. По данным следствия, он и ещё пятеро человек подозреваются в хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный". Суд арестовал Калви в субботу, 16 февраля.

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