Эксперт: Газовая директива ЕС привлечёт европейский капитал в Россию

По мнению Василия Колташова, все ограничения вводятся только для того, чтобы "умаслить США".

Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов прокомментировал сообщения СМИ о том, что "Северный поток — 2", скорее всего, останется загруженным лишь наполовину минимум в первые несколько лет его эксплуатации в связи с новыми нормами ЕС. Слова эксперта приводит ФАН.

— Напомню, что форсировать прокладку "Северного потока — 2" пришлось из-за крупных политических провалов на Украине. Если бы в 2014 году РФ и Украина объединились, этот проект "Газпрома" мог бы вообще не появиться. Но всё сложилось так, как сложилось. И теперь РФ столкнулась с сопротивлением США, которые желают заменить российский газ на европейском рынке своим, — заявил Колташов.

Он напомнил также, что ещё до кризиса Европейский союз был категорически против "Южного потока".

— Для еврократии "Южный поток" хуже, чем "Северный". Поэтому новую ветку "Турецкого потока", скорее всего, заблокируют, и "Газпром" вместе с ФРГ будет продавливать "Северный поток — 2", несмотря на сопротивление США. Это будет не так трудоёмко, как строительство нового газопровода на юге Европы, — пояснил специалист.

По словам Колташова, затруднения, искусственно создаваемые по "Северному потоку — 2", в итоге могут привести только к увеличению европейских инвестиций в экономику РФ.

— То есть не российский газ будет уходить к европейским капиталам, а европейские капиталы пойдут за газом. К этому есть реальные предпосылки вроде дорогого евро, высоких налогов и дороговизны энергоресурсов в Евросоюзе. <...> И "Северный поток — 2" не будет использоваться на полную мощность, пока европейцам не понадобится больше газа. А это случится весьма скоро. Тогда и Газовую директиву в пользу "Газпрома" пересмотрят. Сейчас ограничения вводятся, чтобы умаслить США. А потом их снимут ради своей выгоды, — резюмировал Колташов.

Он подчеркнул, что поправки в Газовую директиву Евросоюза, которые планируют одобрить в ближайшее время, не запрещают "Северный поток — 2", а только ограничивают его заполненность.