Быстрее, жирнее, вреднее. Врачи объяснили высокую смертность от болезней ЖКТ

В статистике Минздрава нет ничего удивительного, говорят диетологи. А всё началось с того, что россияне вдруг перестали готовить.

Врач-диетолог Ольга Рождественская прокомментировала статистику Минздрава, согласно которой россияне стали всё чаще умирать от болезней органов пищеварения. Эксперты связывают это с тем, что в современном мире люди практически перестали готовить.

— Человек ищет быстрые пути насыщения, а это, соответственно, полуфабрикаты, фастфуд. Мы уже не будем просто так есть салат, нас отовсюду приучают добавлять какие-то приправы, причём не натуральные растительные, а химические, — объясняет Рождественская в беседе с Лайфом.

В первую очередь от этого страдают вкусовые рецепторы человека, нарушается вкусовое восприятие, и вот нас уже буквально тянет на неправильную еду, отмечает диетолог. А следствием этого становится мощнейшее окисление организма. Если в норме ph должен быть щелочной, то сейчас у большинства пациентов диагностируют повышенную кислотность, которая является причиной многих хронических заболеваний по части ЖКТ.

— Ускоренные оксидативные стрессы приводят к тому, что люди быстро стареют, происходит старение внутренних органов. Порой дело доводят до необратимых изменений, это надо чётко понимать, — резюмирует эксперт.

Кстати, самыми распространёнными болезнями органов пищеварения, по данным Минздрава, стали воспаления слизистых оболочек желудка (гастрит) и двенадцатиперстной кишки (дуоденит).