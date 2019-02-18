Медведев поручил перейти на прямые закупки лифтов у производителей

Также глава правительства призвал разработать механизм внебюджетного финансирования программы ускоренной замены лифтов без роста платежей для граждан.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев во время совещания о развитии производства промышленной продукции, необходимой для обеспечения реализации национального проекта "Жильё и городская среда", поручил разработать предложения по переходу на закупку лифтового оборудования у производителей при проведении капитального ремонта. Документ опубликован на сайте Правительства РФ.

Соответствующее поручение было направлено в Минстрой, Минфин и Минпромторг. Также глава правительства поручил разработать механизм внебюджетного финансирования программы ускоренной замены лифтов в многоквартирных домах без роста платежей для граждан.

Кроме того, Медведев призвал разработать "дорожную карту" по развитию лифтового производства, которая будет предусматривать стимулирование спроса на внутреннем рынке и консолидацию производственных мощностей.

Вышеупомянутые ведомства должны до 15 мая 2019 года представить предложения по мерам стимулирования спроса на внутреннем рынке на конкурентноспособную технику в области ЖКХ. Также поручено разработать инициативы по созданию преференций для компаний, покупающих отечественную технику.