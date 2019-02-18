В Саратове ищут ассенизаторскую машину, сливавшую нечистоты на дорогу

В соцсетях проявились кадры, на которых видно, как грузовик опорожнял цистерну с мутной жидкостью.

В Саратове Госавтоинспекция проводит проверку после сообщений о том, что ассенизаторская машина сливала содержимое своей цистерны прямо на проезжую часть.

Местные жители опубликовали в паблике "Саратов онлайн" фотографии, на которых видно, как ассенизаторский грузовик стоит на дороге против движения и сливает мутную жидкость.

— Мы по факту данных действий проводим проверку, устанавливаем организацию, которой принадлежит данное транспортное средство. О результатах проверки сообщим дополнительно, — рассказали в пресс-службе городского отдела ГИБДД в беседе с РИА "Новости".

Как ранее писал Лайф, в прошлом году в Иванове горящую "газель" потушил ассенизатор.