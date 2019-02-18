Кардинал Кох: Ватикану "больно" из-за церковной ситуации на Украине

Представитель папы римского напомнил слова святого Павла: "Когда страдает одна часть тела Христова, страдают и другие".

Председатель Папского совета по содействию христианскому единству кардинал Курт Кох заявил, что Ватикан не вмешивается в православные дела на Украине, но представителям Римско-католической церкви "больно из-за сложившейся ситуации". Его комментарий приводит РИА "Новости".

— Это внутриправославные отношения, не католические. Римско-католическая церковь не вмешивается в дела православия, но нам при этом небезразлична ситуация. Как сказал святой Павел, "когда страдает одна часть тела Христова, страдают и другие". Могу сказать, что нам так же больно из-за сложившейся ситуации. Так что мы молимся о том, чтобы среди православных церквей снова наступили мир и единство, — сообщил Кох.

15 декабря в Киеве на так называемом объединительном соборе была образована "новая церковь", в этот же день её предстоятелем избрали митрополита Епифания. 6 января Константинополь передал Украине томос об автокефалии "новой церкви".