Таксист выстрелил в пассажира из травмата в Москве

В центре Москвы таксист выстрелил в пассажира из травматического пистолета. Об этом сообщает АГН "Москва".

Инцидент произошёл в ночь на 17 февраля в районе Хамовники. Между водителем и пассажиром произошёл конфликт на почве сильного опьянения последнего.

— В ходе потасовки в машине водитель достал травматический пистолет и выстрелил в живот мужчине, который провожал пассажиров, — говорится в сообщении.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по данному факту.