Учёные: Море Лаптевых усеяно бытовым пластиком

Учёные обнаружили на дне моря Лаптевых, которое расположено в Северном Ледовитом океане, бытовой пластик. Об этом старший научный сотрудник Национального научного центра морской биологии Дальневосточного отделения РАН Татьяна Даутова рассказала во время конференции в Министерстве науки и высшего образования.

— Фрагменты бытового пластика были, к сожалению, обнаружены во всех наших пробах — от устья реки Лены до склона шельфа, — заявила Даутова.

По её словам, анализ показал, что найденные на дне фрагменты пластика используются для изготовления бутылок и пробок. Экспедиция исследовала более четырёх квадратных километров дна.