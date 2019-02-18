Полицейский в Нью-Йорке "приказал" застрелить рэпера 50 Cent

В Нью-Йоке департамент полиции изучает историю 2018 года, когда один из офицеров в шутку приказал коллегам при случае пристрелить на месте Кёртиса Джексона, известного как рэпер 50 Cent. Об этом сообщает газета New York Daily News со ссылкой на источник в полиции.

Как отмечается, речь идёт о заместителе инспектора Эммануэле Гонсалесе из 72-го участка района Сансет Парк в Бруклине.

В июне прошлого года во время инструктажа Гонсалес в шутку приказал офицерам, назначенным на работу на боксёрском матче в Бронксе, при встрече с 50 Cent стрелять в него на поражение.

Несмотря на заявление Гонсалеса о том, что он сказал это ради смеха, рэперу было не до шуток.

— Печально то, что этот человек всё ещё имеет значок и пистолет. Я воспринимаю эту угрозу очень серьёзно, и я консультируюсь с моим адвокатом по поводу вариантов дальнейших действий, — написал 50 Cent в своём твиттере.