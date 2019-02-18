Опасные осадки. Жителей Перми предупредили о возможном падении частей "Союза"

В Администрации Красновишерского муниципального района Пермского края попросили местных жителей и туристов воздержаться от поездок в район предполагаемого падения частей ракеты-носителя "Союз".
— В район падения отделяющихся частей ракеты-носителя "Союз-2.1б" входит территория Кваркуша и Кутимского участкового лесничества, просим воздержаться от посещения указанных территорий в период запуска космического аппарата, — говорится в сообщении.
Запуск ракеты-носителя "Союз", которая должна будет вывести на земную орбиту египетский спутник EgyptSat-A, запланирован на 21 февраля в 23:47 по московскому времени. Резервные даты запуска — 22, 23 и 24 февраля.
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