На Украине заявили о подготовке масштабного подкупа избирателей на выборах

Правоохранители Украины начали получать информацию о попытках организации масштабного подкупа избирателей на выборах президента Незалежной. Об этом заявил министр внутренних дел страны Арсен Аваков.

По его словам, полицейские внимательно наблюдают за этим.

Партия "Батьковщина" ранее сообщила, что команда кандидата в президенты Украины Петра Порошенко предложила своим избирателям по одной тысяче гривен (около $36) за поддержку на выборах.

По данным МВД Украины, с начала избирательной кампании зафиксировано 1,5 тысячи нарушений избирательного законодательства. Возбуждено 61 уголовное дело.

Выборы президента Украины назначены на 31 марта.