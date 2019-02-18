СКР проверит медиков, отказавшихся приехать к беременной женщине в Смоленске

После инцидента пострадавшую в тяжёлом состоянии доставили в областную больницу скорой помощи, где провели операцию.

СУ СКР по Смоленской области проверяет сообщения региональных СМИ о том, что скорая помощь не приняла вызов беременной женщины, перенёсшей затем операцию из-за осложнений от заболевания. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным некоторых СМИ, 35-летняя жительница Смоленска позвонила в скорую из-за "сильных болей внизу живота и подозрения на выкидыш", однако вызов принят не был. Позднее её в тяжёлом состоянии доставили в областную больницу скорой помощи, где провели операцию.

Следователями будут тщательно проверены факты, изложенные в средствах массовой информации. Начато проведение доследственной проверки, по её результатам будет принято решение СУ СКР по Смоленской области

Некоторые СМИ также заявляют, что после госпитализации женщина около недели находилась в реанимации, сейчас она всё ещё на лечении, за ней ухаживают старший сын и её сестра.