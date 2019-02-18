Временная мера. Власти Красноярска объяснили "озеленение" срубленными ёлками

В мэрии Красноярска заявили РИА "Новости", что срубленные ели стали частью декоративного оформления, которое вскоре будет убрано с улиц города.

В конце прошлой недели в Сети появился ролик телеканала "ТВК", на котором видно, как рабочие заостряют стволы деревьев топорами, а после этого сажают их в землю.

— Ёлки установлены временно, они привезены с мест вырубок и должны быть утилизированы. Специалисты пришли к мнению, что их можно использовать для визуального оформления. Через несколько недель ёлки уберут, — заявили городские власти.