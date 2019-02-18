В России могут установить минимальную цену на слабый алкоголь

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В России могут установить минимальную цену на слабый алкоголь

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Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

Целью таких мер является снижение продаж крепких напитков по стране. При этом никаких конкретных мер пока принято не было.

Минфин РФ не исключает появления минимальной розничной цены на слабый алкоголь. Об этом заявил заместитель руководителя ведомства Илья Трунин.

— Мы совместно с Минздравом анализируем уровни. Может быть, придём к необходимости не только по крепкому алкоголю, но и к тому, что по другим видам необходимо устанавливать минимальные розничные цены, — сказал Трунин журналистам.

Целью таких мер является снижение продаж крепких напитков по стране. При этом пока никаких конкретных мер принято не было.

На данный момент минимальные розничные цены в России установлены на продажу крепкого алкоголя, игристые вина и шампанское.

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