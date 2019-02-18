В России могут установить минимальную цену на слабый алкоголь

Минфин РФ не исключает появления минимальной розничной цены на слабый алкоголь. Об этом заявил заместитель руководителя ведомства Илья Трунин.
— Мы совместно с Минздравом анализируем уровни. Может быть, придём к необходимости не только по крепкому алкоголю, но и к тому, что по другим видам необходимо устанавливать минимальные розничные цены, — сказал Трунин журналистам.
Целью таких мер является снижение продаж крепких напитков по стране. При этом пока никаких конкретных мер принято не было.
На данный момент минимальные розничные цены в России установлены на продажу крепкого алкоголя, игристые вина и шампанское.
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