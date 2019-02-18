Одним ударом. В Волгограде самбиста подозревают в убийстве 18-летнего парня

По рассказам очевидцев, погибший ночью покинул ночной клуб в сопровождении троих молодых людей.

В Волгограде задержан 23-летний молодой человек, предположительно, профессионально занимающийся борьбой, по подозрению в убийстве 18-летнего парня возле ночного клуба. Об этом сообщили в Следственном управлении СКР по региону.

По данным правоохранителей, в ночь с пятницы на субботу в одном из городских ночных клубов произошла ссора между несколькими молодыми людьми, завершившаяся убийством одного из них.

Тело 18-летнего юноши было найдено около заведения утром. По рассказам очевидцев, накануне ночью он покинул здание клуба в сопровождении троих молодых людей, один из которых и убил его ударом в голову.

По информации следствия, смерть парня наступила в результате черепно-мозговой травмы. Подозреваемый в его гибели 23-летний житель Дзержинского района заявил, что, якобы заступаясь за брата, он ударил молодого человека кулаком, после чего тот упал на асфальт без признаков жизни.

Нападавшего задержали, решается вопрос о его аресте.