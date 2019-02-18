Новый Ford Focus ST стал самым быстрым в истории модели

Новый Focus четвёртого поколения объединил в себе технологии спорткаров Mustang и GT.

Ford представил новый Focus ST — "заряженный" хетчбэк, объединивший в себе технологии спорткаров Mustang и GT.

Новый Ford Focus построен на базе модульной архитектуры С2 с более жёсткой конструкцией и независимой задней многорычажной подвеской с втулками, которые могут автоматически менять жёсткость, исходя из направления нагрузки.

Машина будет доступна в двух вариантах: с бензиновым 2,3-литровым двигателем EcoBoost мощностью 280 л. с. на шестиступенчатой "механике", или семиступенчатом "автомате", или же с дизельным двухлитровым мотором на 190 "лошадок" и шестиступенчатой механической коробкой.

Отмечается, что дизельная модификация является самой мощной в истории модели.