Более половины жителей Молдавии оказались против вступления в НАТО

Среди опрошенных также были те, кто не смог определиться с ответом, и те, кто не знает, что такое Североатлантический альянс.

Более 63% жителей Молдавии высказались против вступления республики в НАТО. Об этом свидетельствуют результаты опроса Ассоциации социологов и демографов.

Как отмечается, членство в альянсе поддержали 22,3% жителей страны. В то же время 63,1% высказались, что Молдавия не должна присоединяться к военно-политическому блоку. 6,7% ответили, что не стали бы принимать участие в таком голосовании, а 3,4% не определились с ответом. Остальные 4,5% заявили, что понятия не имеют, что представляет собой НАТО.

Как отмечается, в опросе приняли участие 1195 человек из 83 населённых пунктов, погрешность результатов составляет 3%.

Как ранее писал Лайф, в Германии объяснили отказ НАТО принять Украину в 2009 году.