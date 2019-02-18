Более половины жителей Молдавии оказались против вступления в НАТО

Более 63% жителей Молдавии высказались против вступления республики в НАТО. Об этом свидетельствуют результаты опроса Ассоциации социологов и демографов.
Как отмечается, членство в альянсе поддержали 22,3% жителей страны. В то же время 63,1% высказались, что Молдавия не должна присоединяться к военно-политическому блоку. 6,7% ответили, что не стали бы принимать участие в таком голосовании, а 3,4% не определились с ответом. Остальные 4,5% заявили, что понятия не имеют, что представляет собой НАТО.
Как отмечается, в опросе приняли участие 1195 человек из 83 населённых пунктов, погрешность результатов составляет 3%.
Как ранее писал Лайф, в Германии объяснили отказ НАТО принять Украину в 2009 году.
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