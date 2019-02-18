Названы сроки окончания ремонта Маяковского тоннеля в Москве

Сейчас проводятся работы по демонтажу асфальтобетонного покрытия и облицовки тоннеля.

Работы по капремонту Маяковского тоннеля под Триумфальной площадью закончатся к концу апреля. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков. Он напомнил, что путепровод длиной более 470 метров был построен в 1959–1960 годах и ни разу не ремонтировался капитально.

Ведутся работы по демонтажу асфальтобетонного покрытия проезжей части, демонтажу облицовки тоннеля с ограничением движения до двух полос. Работы ... завершатся до конца апреля Пётр Бирюков

Чиновник подчеркнул, что главной целью ремонта является переустройство дренажа для недопущения скопления воды. По словам Бирюкова, проектом предусмотрена перекладка 325 погонных метров труб дренажной системы.

Маяковский тоннель — транспортная развязка на пересечении Садового кольца и Тверской улицы, соединяющая Большую Садовую и Садово-Триумфальную улицы.