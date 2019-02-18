В Совфеде объяснили, почему Трамп не поверил спецслужбам в отчёте по КНДР

Игорь Морозов также выразил уверенность, что американский лидер опирается на своё понимание происходящего на Корейском полуострове.

Президент США Дональд Трамп не поверил в отчёт американской разведки о КНДР, так как не доверяет ей и сомневается в её компетенции. Об этом в беседе с Лайфом заявил член Совета Федерации РФ Игорь Морозов.

— Трамп сегодня ведёт свою собственную игру на внутриполитическом поле США. И у него нет уверенности в профессионализме, а главное — в компетентности спецслужб, которые зачастую выступают против его решений. Поэтому Трамп не доверяет своим спецслужбам, поскольку не видит в них опоры для решения своих крупных как внутри-, так и внешнеполитических задач, — заявил Морозов.

Сенатор также выразил уверенность, что американский лидер опирается на своё понимание происходящего на Корейском полуострове. Он обратил внимание на то, что если та информация, которую говорил Трампу президент России Владимир Путин, соответствует его представлению о происходящем, то именно на это он и будет опираться.

— Поэтому слова Путина совпадают с его личным пониманием того, что происходит в Северной Корее, — подытожил Морозов.

Ранее Лайф писал, что Дональд Трамп не поверил отчёту своей разведки о наличии в КНДР ракет, способных достичь Вашингтона, прислушавшись к словам российского лидера Владимира Путина.