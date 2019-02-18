"Русофобия опасна для здоровья". Косачёв дал совет главе Минобороны Британии

Сенатор также напомнил Гэвину Уильямсону о судьбе первого министра обороны США Джеймса Форрестола, которого в 1949 году отправили в клинику в связи с психическим кризисом.

Глава Международного комитета Совфеда Константин Косачёв дал совет Министру обороны Великобритании Гэвину Уильямсону, который заявил о планах нарастить военное присутствие в Арктике, чтобы "защитить северный фланг НАТО от России". Сенатор заявил, что "русофобия опасна для здоровья".

По его словам, завление Уильямсона соответствует нынешней логике Североатлантического альянса и британских мотивов, среди которых Косачёв назвал желание отвлечь внимание от проблемы с Брексит.

Сенатор напомнил Уильямсону о судьбе первого министра обороны США Джеймса Форрестола, который попал в 1949 году клинику из-за психического кризиса

— Как пишут, во время болезни Форрестол повторял: "Русские идут, русские идут. Они везде. Я видел русских солдат". После чего спрыгнул с крыши. Русофобия и правда опасна для здоровья, — пишет Косачёв на своей странице в "Фейсбуке".

Ранее Уильямсон таке говорил, что главной задачей "Посейдонов" будет "сдерживание активности российских подлодок", активность которых, по информации издания, "достигла уровня холодной войны".